Çocuklara sanal gerçeklik gözlükleriyle beyinle ilgili deneyim...

Beyin Farkındalık Haftası kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nin yürüttüğü Real Brain projeyle ilgili, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve Namık Kemal Lisesi (NKL) ziyaret edildi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, proje kapsamında öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleriyle beyin içinin görüntüsüyle ilgili deneyim yaşatıldı. “Gel ve Beyine Dokun” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Namık Kerküklü de yer aldı.

Etkinliğin 4-12'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendiği ve öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleriyle beyin içinde sanal yolculuğa çıkartıldığı kaydedildi.

Üyesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu tarafından koordine edilen Real Brain, yardım vakfı "Dana Vakfı" tarafından destek ödülüne laik görülmüştü.