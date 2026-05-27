Güneyde fakirlik riski altındaki kişi sayısı bir yılda 6 bin arttı

Eurostat araştırmasında, Kıbrıs'ın güneyinde fakirlik riski altındaki kişi sayısının bir yılda 6 bin kişi arttığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler dün yayımlanan araştırma sonuçlarına dayanarak, 2024’te 140 bin (nüfusun yüzde 14,6’sı) olan fakirlik riski altında olan kişi sayısının, 2025’te 146 bine (nüfusun yüzde 14,9’u) yükseldiğini aktardı.