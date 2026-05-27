Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay ile ilgili bazı açıklamalar yapacağını söyledi.

Genel merkezde 1 Haziran'da yapılacak halk buluşmasını işaret ederek "Birçok şey açıklayacağım buluşmada" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." dedi

Kılıçdaroğlu gazetecilerle bayramlaşma sırasında son gelişmeler hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili usulsüzlük ve rüşvet iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, "Yargı diyor ki, 'Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız.' Bunu ben demiyorum bunu mahkeme söylüyor" dedi.

İddiaları ortaya atanların da CHP'liler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Para dağıttı deniyor; bunlar olmaz arkadaşlar. CHP ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. PM'yi, MYK'yı oluşturup yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Sözcü TV'ye konuşan Özgür Özel ise kurultay tartışmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayla ilgili bir soruya Yargıtay'ın tedbir kararı olduğunu hatırlatarak yanıt verdiği ve "Bana kalsa yarın yaparım" dediği belirtilince Özel şu ifadeleri kullandı:

"Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir."