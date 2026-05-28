Mağusa ve Alsancak’ta 3 kişi sarhoşluk nedeniyle tutuklandı

Mağusa ile Alsancak’ta alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen 3 kişi tutuklandı. Şahısların yüksek sesle bağırıp çağırdığı, bir kişinin ise nefes örneği vermeyi reddettiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 27 ve 28 Mayıs 2026 tarihlerinde kamuya açık yerlerde meydana gelen olaylarda, A.Ö. Mağusa’da alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada nefes örneği vermeyi reddetti.

Alsancak’ta ise A.Z. 136 miligram, E.G. ise 169 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.