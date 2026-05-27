“Bayramları barış içinde birlikte kutlayacağımız günü umut ediyoruz”

Güneyde İşçi Halkının İlerici Partisi (AKEL), hem Kıbrıslı Türklerin hem de tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

AKEL açıklamasında, “Bayram vesilesiyle Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza ve ülkemizde bugün Bayramı kutlayan herkese sağlık ve ilerleme dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, “Tüm Kıbrıslıların bayramlarını yeniden birleşmiş ve barış içindeki bir vatanda kutlayacağı güne ulaşmayı umut ediyor ve bunun için mücadele ediyoruz” denildi.