DAÜ’de 1,400’e yakın mezun diploma aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Törende 1,400’e yakın ön lisans ve lisans mezunu diplomalarını aldı. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın yanı sıra, ilçe mülki amirleri, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 66 bine yaklaşmış oldu.