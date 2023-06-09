DAÜ’de “13. Sanat Buluşması” düzenlendi
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonunda “13. Sanat Buluşması” düzenlendi.
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DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonunda “13. Sanat Buluşması” düzenlendi.
Kuratörlüğü Ayhatun Atesin tarafından gerçekleşen atölyelere katılan sanatçılar, “Resim-Baskı-Gravur-Kağıt yapımı- Kinstugi- Heykel- Emboss tekniği- Papercrete- Ebru-Seramik- Raku- Obrava -Latkoz Pisirim” çalışmaları yaptı.
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