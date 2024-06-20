DAÜ’de “1. Edebiyat Günü” konulu etkinlik gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda “1. Edebiyat Günü” konulu etkinlik düzenlendi. Söz konusu etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu, bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Javanshir Shibliyev, idari personel, öğrenciler ve veliler katıldılar.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde verilen İngiliz Edebiyatı dersinin yürütücüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay, etkinlik açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında İngilizce öğretiminde edebiyatın önemini vurgulayarak edebiyatın öğrencilerin yaratıcılığına, ifadesine, hedef dilin kültürünü öğrenmesine, bakış açılarının gelişmesine ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığını belirtti. Öğrencileriyle birlikte tüm bu etkinliklerin sınıf duvarları içine hapsedilemeyecek kadar güzel olduğuna inandıklarını ve bunları daha geniş kitlelerle paylaşmaya karar verdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Oktay, etkinliğin Türkçe, İngilizce, Farsça, Fransızca ve evrensel dil olan müzik olmak üzere beş dilde hazırlandığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik şiirler, tiyatro oyunu ve müzikle devam etti. Katılımcılar, William Shakespeare, Mary Oliver, Rudyard Kipling, Yahya Kemal Beyatlı, Can Yücel, Hafez Shirazi, Paul Eluard, Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil, Emily Dickenson ve Tony Walsh gibi ünlü yazarların şiirlerini dinlemenin yanı sıra, öğrencilerin kendi yazdıkları şiirleri ve İngiliz edebiyatı dersi dönem sonu projelerini dinleme fırsatı buldular. Etkinlik; öğrencilerin konuşmaları ve öğrencilerle anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Yrd. Doç. Dr. Oktay gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında ise öğrencilere gösterdikleri heyecan ve motivasyondan dolayı teşekkürlerini sunarak, edebiyat ile ilgili birkaç alıntıya yer verdi. Yrd. Doç. Dr. Oktay, Boris Pasternak’ın “Edebiyat, sıradan insanlar hakkında olağanüstü bir şey keşfetme ve sıradan kelimelerle olağanüstü bir şey söyleme sanatıdır”, Tracy K. Smith’in “Edebiyat açık olmamızı, dinlememizi ve meraklı olmamızı sağlar” ve Angie Thomas’ın “Edebiyat, gerçek hayattaki zor konuların incelenmesinde büyük bir rol oynar” gibi sözlerini paylaşarak söz konusu etkinliğin sloganı olan “Özetle, edebiyat hayattır” dedi.

Etkinlik sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler ve katılımcılar söz konusu etkinliğin öğrenciler açısından oldukça verimli ve keyifli geçtiğini belirterek, ilham veren bir etkinlik olduğunu ve keyif aldıklarını bildirdiler. Etkinlik ile öğrencilerin kendilerini edebiyat aracılığı ile ifade etme şansı yakalandığı belirtilerek, çağdaş edebiyat trendleri ve yenilikçi öğretim metodolojileri hakkında bilgilerin paylaşılmasının son derece önemli olduğu aktarıldı.