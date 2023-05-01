DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü başarılı öğrencilerine sertifika

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün başarılı öğrencileri, düzenlenen Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni ile onurlandırıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.

Ersoy: “Podcast ve Webcast ile yenileniyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy, öğrencileri başarılarından ötürü kutlayarak, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak gelişen teknolojilerle eğitim müfredatında yapılan yeniliklere değindi.

Ersoy, DAÜ Gündem Gazetesi’yle uygulamalı olarak pekiştirilen Podcast ve Webcast alanlarında öğrencilerin üretimlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ersoy, “Gelişen teknolojiler, yeni medya içerisinde farklı hikâye anlatım olanakları sunmaktadır. Gazeteciliğin temel prensiplerinin üzerine inşa edilen bu yenilikçi gelişmelerin takipçisi olarak, kendimizi öğrencilerimizle birlikte sürekli güncelliyoruz. Eğitim kalitemizi Podcast, Webcast gibi stüdyo olanaklarımızla ve saha pratiklerimizle sürekli gelişime açık tutuyoruz” diye konuştu.