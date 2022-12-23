DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan toplumsal duyarlılık projeleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği projeler kapsamında, Öğretim Elemanları Şenay Artürk, Riham El Bodon ve Sara Balakrishan’ın önderliğini yaptığı “I Love Books (Kitapları Seviyorum)” projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirildi. “I LOVE BOOKS” Sosyal Sorumluluk Projesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa etkinliklerinde, Işık ve Rüstem Kitabevlerine ziyarette bulunup, kitaplar dünyasına iki farklı mekanda yolculuk ve gözlem yapma imkanı buldular. Gezi esnasında kitap okumanın bireyleri ve toplumları aydınlığa götüren yol olduğu, insanı geliştirdiği, kültür ve kapasitesini arttırdığı ve eğitim seviyesini geliştirdiği bir kez daha vurgulandı. “I Love Books” Sosyal Sorumluluk Projesi öğretmen ve öğrencileri, ikinci etkinliğinde ise, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’ni ziyaret edip, kendileri için hazırlanmış olan İngilizce dilindeki oryantasyonun ardından, kütüphaneyi ve zengin kitap koleksiyonunu gözlemleme ve inceleme imkanı buldular. Söz konusu ziyaret esnasında proje öğrencileri, kitapların hayatımızdaki en büyük zenginliklerden biri olduğu ve aydınlık bir gelecek için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

Kıbrıs Türk Kültürü projesi

DAÜ YDİHO ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri” Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Refika İlkan Özer, Arzu Cevher Onbaşı ile Mohamed Sayed Ahmed’in önderliğini yaptığı “Kıbrıs Türk Kültürü” projesi ise, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte Gazimağusa, Lefkoşa, Karpaz bölgelerinde gerçekleştirildi. “Kıbrıs Türk Kültürü” projesi öğretmen ve öğrencileri Lefkoşa etkinliğinde, Arabahmet Cami, Derviş Paşa Konağı, Selimiye Cami ve Büyük Han’ı ziyaret ederek, Kıbrıs Türk kültürünü ve hayatını yansıtan bu özel ve tarihi mekanları yakından gözlemleme, bilgi edinme ve bol bol fotoğraf çekme imkanı buldular. Öğrenciler, Kıbrıs Türk kültürüne yakından tanıklık edip, bu ziyaretler esnasında yerli halkla kaynaşma fırsatı da buldular.

Rainbow Çevre Projesi

Öte yandan DAÜ YDİHO “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Eylem Akim, Filiz Özkaya Kavaz, Heves Sorguç ile Osman Deviren’in önderliğini yaptığı “Rainbow Çevre Projesi”, DAÜ YDİHO öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. “Rainbow Çevre Projesi” öğretmen ve öğrencileri, ilk gözlem gezi ve ziyareti çerçevesinde, Büyükkonuk’ta doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Büyükkonuk tahta evler piknik alanını gözlemleyen proje üyeleri, doğayı yerinde inceleme fırsatını yakaladılar. Burada gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü ve incelemelerin ardından, köy meydanına inip, orada tarih kokan meydanı ve evleri görme imkanını buldular. Öğrenciler, bu aktiviteden çok keyif aldıklarını ve çevreye karşı duyarlı olmanın dünyamızın geleceğinde ne kadar önemli bir rol oynadığını ve etraflarındaki kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini ifade ettiler.