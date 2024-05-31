DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu gezi ve çevre temizliği düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), Rainbow Çevre Projesi kapsamında gezi ve çevre temizliği düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, toplumsal sorumluluk projesi altında öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup Bedis sahilinde gezi ve çevre temizliği yaptı. İkinci ziyaret kapalı Maraş’a yapıldı.