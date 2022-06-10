DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği’nde görevden alma ve atama

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanan Mustafa Borataş’ın görevine son veren Bakanlar Kurulu, yerine Hasan Esen’in atanmasına karar verdi.

Yine Cumhurbaşkanı’na verilmiş yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanan Ali Bolatcan’ın görevine son verilmesi ve yerine Kadir Yel’in atanmasına kara verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“E.S.(K-I)478-2021 sayı ve 15.4.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan öneriye atfen, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5'inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanan Mustafa Borataş’ın görevine son verilmesi ve yerine Hasan Esen’in atanmasına kara verdi.

Bakanlar Kurulunun E.S.(K-I)1176-2021 sayı ve 23.8.2021 tarihli kararı ile yapılan öneriye atfen, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5'inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliğine atanan Ali Bolatcan’ın görevine son verilmesi ve yerine Kadir Yel’in atanması hususlarının Sayın Cumhurbaşkanı'na önerilmesine karar verdi.