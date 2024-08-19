DAÜ Uluslararası Yaz Okulu, etkinliklerle devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 8 Temmuz’da başlatılan Uluslararası Yaz Okulu devam ediyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Türkiye, KKTC, Rusya, Belarus, Almanya, Kıbrıs (güney), İran ve Kazakistan’dan 6 – 24 yaş arası toplam 208 öğrencinin katıldığı yaz okulunda, DAÜ kampüsü ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Öğrenciler, her gün 09.30 – 12.20 saatleri arasında derslere katılırken, öğleden sonraları tarihi yerlere geziler, havuz ve deniz aktiviteleri, yarışmalar, alışveriş ve sinema gibi etkinliklerle vakit geçiriyor.

Üçüncü periyoda katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi

Açıklamaya göre 5 – 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü periyoda katılan öğrencilere geçen cuma 09.00’da DAÜ Senato Salonu’nda düzenlenen Sertifika Töreni ile, sertifikaları takdim edildi. Törende DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, öğrencilere hitap ederek, yaz okulunun yalnızca derslerden ibaret olmadığını, kurulan arkadaşlıklar ve yaşanan anıların da değerli olduğunu ifade etti.

DAÜ Uluslararası Yaz Okulu, yaz sonuna kadar devam edecek. Dördüncü ve beşinci periyodlara katılmak isteyenler, başvurularını https://summer.emu.edu.tr/en üzerinden yapabilirler.