DAÜ Turizm Fakültesi’nde liseli öğrencilere yönelik gastronomi atölyesi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından lise öğrencilerine yönelik başlayan Yaz Atölyesi kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi’nde Gastronomi Atölyesi düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 – 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan atölyede 10 lise öğrencisi gastronomi alanında teorik ve pratik eğitim aldı.

Eğitimler, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Münevver Gürel, Uzman Şefler Dervişe Demir ve Hatice Kumaş ile Araştırma Görevlisi Fatma Öztunç tarafından verildi. İki hafta boyunca her gün mutfakta pratik eğitim yapma imkanı bulan lise öğrencileri, ortaya çıkardıkları ürünleri, atölyenin son günü olan cuma günü DAÜ Turizm Fakültesi mutfaklarında sergiledi ve ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Öğrencilere sertifikaları DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan ile eğitim veren fakülte hocaları tarafından takdim edildi.

Yrd. Doç. Dr. Ardahan: “Geleceğin şeflerini DAÜ’ye bekliyoruz”

Törende konuşan Yrd. Doç. Dr. Ardahan, geleceğin mutfak şefleri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Hijyen eğitimi ile başlayan atölye çalışmasının, sos ve sıcak mutfak eğitimleriyle devam ettiğini ifade eden Ardahan, öğrencilerle birlikte Kıbrıs mutfağı ile Türk mutfağı başta olmak üzere İtalya’ya kadar uzanan bir yelpazede çeşitli yemekler yaptıklarını dile getirdi.

Gastronomi Atölyesi’nin kapanışını farklı tatlı ürünleriyle yaptıklarını ifade eden Ardahan, atölye çalışmasına katılan lise öğrencilerini gelecek yıllarda birer DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi olarak görmeyi beklediklerini vurguladı.

Ardahan, Gastronomi Atölyesi’nin düzenlenmesinde emeği geçen tüm DAÜ Turizm Fakültesi çalışanlarına ve atölye çalışmalarına katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.