DAÜ Turizm Fakültesi özel eğitim öğrencilerine yönelik makarna atölyesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Engelliler Haftası kapsamında Mesarya Belediyesi’ne bağlı özel eğitim öğrencilerine yönelik atölye çalışması düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mesarya Belediyesi iş birliğinde, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) aracılığıyla gerçekleştirilen “Kıbrıs Mutfağı’nı Keşfet: Mutfakta Mucizeler Yarat” başlıklı atölye çalışmasında makarna yapımına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve belediye personelinin de destek sağladığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Şef Mine Adalıer tarafından katılımcılara el yapımı makarna yapımı uygulamalı olarak aktarıldı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, toplum yararına gerçekleştirilen projelerde yer almanın fakülte için büyük önem taşıdığını ifade etti. TDM Başkanı ve DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Nazenin Ruso Kandemir ise özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımının üniversitelerin toplumsal sorumluluğunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.