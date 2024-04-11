DAÜ Tiyatro Topluluğu Skeç Gecesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu, yılsonu gösterisine hazırlık çalışmaları kapsamında Skeç Gecesi düzenledi.

3 skeçlik kolaj olarak sahnelenen sahne performansı DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Skeç Gecesi’nde seyircilere; Anton Çehov'un Sevgili Doktor oyunundan Baştan Çıkarma skeçi, Anton Çehov'un Ayı oyunu, Ferhan Şensoy'un İçinden Travmay Geçen Şarkı oyunundan Elektrikler skeçi sahnelendi. DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun yönetmen kadrosu olan Ekin Karabulut, Orkun Burak Gülhan ve Yelda Sare Adaylar’a 8 kişilik oyuncu ekibi ile 7 kişilik sahne ekibi eşlik etti.

2023-2024 Akademik Yılı kulüp hedefleri doğrultusunda büyük oyunu için yoğun çalışmalar gerçekleştiren DAÜ Tiyatro Topluluğu galasını 30 Nisan 2024 tarihinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sanatseverler ve öğrencilerle paylaşacak.

Topluluk aynı oyunu birkaç kez sahneleyerek, daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyor.