DAÜ Temel Eğitim Bölümü “Psiko-Eğitimsel Destek ve Paylaşım Söyleşisi” düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü “Psiko-Eğitimsel Destek ve Paylaşım Söyleşisi” düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde eğitim veren okul öncesi öğretmenleri ile “Zor Zamanlarda Öğretmen Olmak” başlığı altında organize edilen etkinlik DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda gerçekleşti.

Söyleşide, deprem sonrasında okullarda yaşanan olaylar, alınan önlemler ve okul öncesi eğitimde yaşanan diğer sorunlarla birlikte çözüm önerileri tartışıldı. Etkinlik sonunda bu tür söyleşilerin düzenli olarak yapılmasına, etkinliğe farklı okulların ev sahipliği yaparak öğretmenler arasındaki tecrübe paylaşımının ve iş birliğinin geliştirilmesine karar verildi.