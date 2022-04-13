DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen 4.Fonefilm Festivali’ne başvurular başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan FoneFilm Festivali’ne katılım için başvurular başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl “Geleceği Düşlemek” temasıyla düzenlenecek olan film festivali için son katılım tarihi 5 Mayıs Perşembe olarak açıklandı. Başvurular, fff.emu.edu.tr web sitesi üzerinden alınıyor.

FoneFilm Festivali, lise kategorisi ve üniversiteler kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak.

Film başına verilecek ödüller kapsamında, lise kategorisinde üç başarılı filme 3,000 TL para ödülü, filmi çeken öğrencilere yüzde 50 burs ve iki filme 1,000 TL mansiyon verilecek.

Üniversiteler kategorisinde ise üç başarılı filme 3,000 TL para ödülü, iki filme 1,000 TL mansiyon, iki filmi çeken öğrencilere ise yüzde 50 Yüksek Lisans Bursu verilecek.

Festivale katılım koşullarıyla ilgili detaylı bilgi için FoneFilm Festivali’nin resmi sosyal medya hesapları facebook.com/fonefilmfestival ve instagram.com/fonefilmfestival ziyaret edilebilir.

Ayrıca DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nün 630 20 06 numaralı telefonu veya fff@emu.edu.tr başlıklı e-mail adresinden de bilgi talebinde bulunulabilir.

Öte yandan festivalin sponsorluğunu ASFEN İnşaat ve Yatırım Ltd. üstlendi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile ASFEN İnşaat ve Yatırım Ltd. firmasının sahibi Arif Köroğlu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

İmza töreninde, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ile Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad ile Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları da hazır bulundu.