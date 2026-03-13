Bağımsızlık Yolu: Üçüncü uyruklu çalışanların sosyal hakları engelledi

Bağımsızlık Yolu, işçi haklarına yönelik yasa gücünde kararname ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasasında yapılmaya çalışılan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, kararnameyle, üçüncü uyruklu çalışanlara yönelik sigorta kesintilerinin artırıldığını, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda yapılmak istenen değişikliklerle de, üçüncü uyruklu çalışanların sosyal haklarının engellediğini ve yeni hak kayıplarının gündemde olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu, Genç TV'de Elif Evrensel'in sorularını yanıtladı.

Rahvancıoğlu, değişikliklerle, özellikle iş kazası geçiren emekçilerin hakları ile yabancı uyruklu çalışanların sosyal güvenlik haklarında ciddi gerilemeler yaşandığını kaydetti. Rahvancıoğlu, söz konusu kesintileri yüzdelik vererek anlattı.

Bu girişimi “kötülük” olarak niteleyen Rahvancıoğlu, ayrıca üçüncü uyruklu çalışanların emzirme, gebelik, doğum ve evlilik gibi sosyal haklarının da engellenmek istediğini savundu.

Rahvancıoğlu, bu uygulamanın yalnızca yabancılarla sınırlı kalacağı düşüncesinin de yanlış olduğunu belirterek, hükümeti, konuyu toplumsal tartışmaya açmamasından ötürü eleştirdi.

Tasarının Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine de aykırı olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, hükümet yanında ana muhalefet CTP’yi de eleştirdi, tasarıda yalnızca üçüncü uyrukluları değil, vatandaşları da doğrudan etkileyecek bir madde olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu, yasadaki iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında yapılan rapor ödemelerine de işaret ederek, düzenleme ile ödemelere 6 ay sınırı getirildiğini söyledi. Bunun iş kazası mağdurlarını ekonomik durumla karşı karşıya bırakacağını ifade eden Rahvancıoğlu, kaza geçirmesi halinde işçilerin zor durumlar yaşayacağına dikkat çekti.

Söz konusu düzenlemenin yalnızca yabancı uyruklu çalışanların değil, tüm vatandaşları kapsayabileceğini, özellikle Kıb-Tek gibi yüksek riskli işlerde çalışan emekçilerin bu düzenlemeden etkilenebileceğini belirten Rahvancıoğlu, önerilerini anlattı, “sendikasız işçi çalıştırılmak yasaklansın ve asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin” dedi.

Rahvancıoğlu, çalışma saatlerinin denetlenmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele ve işçilerin sosyal haklarının genişletilmesi için de taleplerini sıraladı.