DAÜ Sanat Günleri, “Fanatik” adlı tiyatro oyunu ile sona erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın organizasyonunda, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen DAÜ Sanat Günleri, dün akşam “Fanatik” adlı tiyatro oyunu ile sona erdi.

Michael Önder tarafından kaleme alınan ve Çağrı Şensoy’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci yer aldı.

Oyun, küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatıyor.

Oyun sonrasında DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından oyunculara teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulunuldu.