DAÜ, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü organizasyonunda tüm DAÜ personelinin katılım ve katkılarıyla, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü, 10:00 – 14:00 saatleri arasında, DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde kermes düzenlenecek.

“Gönülden Eğitim!” sloganıyla organize edilen kermeste Fakülteler ve Yönetsel Birimler tarafından stantlar kurularak, DAÜ personeli tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunulacak. Düzenlenecek olan kermes sonunda elde edilecek olan gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği - Şampiyon Melekler Eğitim Bursu Fonu’na bağışlanacak.