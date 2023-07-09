Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sahil temizliği yaptı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sahil temizliği, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGAM) ve SPOT Marine Life iş birliğinde gerçekleştirildi.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “Sosyal Sorumluluk Aktivite Planı” çerçevesinde “Sürdürülebilir Yaşam ve Beslenme” etkinliklerinin ilki olarak “Dünya Çevre Günü” kapsamında düzenlenen etkinlik, İskele Long Beach sahilinde yapıldı.

Akademik ve yönetsel personel ile öğrencilerin katılım gösterdiği sahil temizleme etkinliğinde yaklaşık 2 km’lik sahil şeridi temizlendi.