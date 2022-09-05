DAÜ SAGM Yavru Caretta Caretta’ları denizle buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ SAGM) tarafından gerçekleştirilen rutin yuva kontrolü sırasında, yuva ağzının taş ile kapanması sonucu yuva içerisinde sıkıştığı tespit edilen yaklaşık 60 adet yavru Caretta Caretta deniz kaplumbağası kurtarıldı. Kurtarılan deniz kaplumbağaları, başta çocuklar olmak üzere halk nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla, 1 Eylül 2022 Perşembe günü, saat 18:30’da, Zaradise Garden İskele’de organize edilen etkinlikle denize bırakıldı.

Etkinlik her Perşembe devam edecek

Yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan DAÜ SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, proje ile ilgili özet bilgiler verdi. Yuvadan doğal olarak çıkan yavrulara dokunulmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çiçek, yalnızca yuvalarında sıkışmış olan yavru Caretta Caretta deniz kaplumbağalarını kurtardıklarını aktardı. Projenin uzun zamandır devam ettiğini ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yalnızca bu etkinlik kapsamında değil, düzenli olarak kurtarıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Çiçek, farkındalık etkinliklerinin halk nezdinde her Perşembe günü düzenli olarak gerçekleşeceğini ve tüm halkı Perşembe günleri, saat 18:30’da, Zaradise Garden İskele’ye beklediklerini aktardı. Projenin sponsorları Türkiye İş Bankası, Solmaz Seyahat, Semra Limited ve DAÜ’ye teşekkürlerini ileten Yrd. Doç. Dr. Çiçek, amaçlarının genç nesillerde farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.