DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapay zekâlı protez uygulaması…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Protez Ortez Merkezi’nin, geçirdiği trafik kazası sonucu bir kolunu ve bacağını kaybeden Erdinç Özkahraman için, KKTC Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde alınan destek sayesinde, yapay zekâya sahip akıllı protez uygulamasını başarıyla yürüttüğü bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ilk aşamada Özkahraman’ın daha önce KKTC’de hiç uygulanmamış dizüstü akıllı protezine uyum süreci tamamlanma aşamasına geldi. Yürüme fonksiyonunu geri kazanan Özkahraman’a, kısa bir süre sonra vücudunun dizüstü akıllı proteze tam anlamıyla uyum sağlamasının ardından akıllı kol protezi de sağlanacak ve bu proteze de alışma sürecinin tamamlanmasının ardından günlük yaşam ihtiyaçlarını rahatlıkla bağımsız olarak sağlayabilecek.

“Ülkemiz için çok önemli bir değer”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, KKTC Sağlık Bakanlığı ile 2015 yılından beri süren protokol kapsamında, merkezde ileri düzey protez ve ortezler üretildiğini kaydetti.

Burada yapılan çalışmaların, ülke için çok önemli bir değer olduğunu kaydeden Malkoç, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol sayesinde, hastaların Türkiye’ye gitmek zorunda kalmadığını ve ihtiyaçlarını burada karşılayabildiğini aktardı.

Dönem dönem bu cihazların kalibrasyonunun ve bazen küçük arızaların tamirinin yapılması gerektiğini de belirten Malkoç, bu tür teknik desteği de merkezde verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.