DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, intörn öğrencilerine yönelik seminer düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, mezuniyete hazırlık seminerleri kapsamında intörn öğrencilerine yönelik çevrim içi seminerler düzenledi. Yrd. Doç. Dr. Rojjin Mamuk moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerlerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Diyabetik Ayak Kliniği’nde görevli Uzm. Hemşire Simay Akyüz “Covid Günlerinde Tıbbi Malzeme ve Cihazların Oluşturduğu Yaralar” ile Ankara Güven Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Uzman Hemşire Sevgi Bakır ve Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Şahin Aktekin “Damdan Düşeni Anlamak İçin Damdan Düşmeye Gerek Yok” konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdiler.

Seminerde ayrıca DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rojjin Mamuk “Gebelik ve Doğum Sonu Hizmetlerde COVİD-19 Yönetimi” ve Öğretim Görevlisi Kerem Yıldız “Cerrahi Kliniklerde COVİD-19 Yönetimi” konulu sunumlar gerçekleştirdi. Söz konusu seminerlere DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri, intörn öğrencileri ve çok sayıda Hemşirelik Bölümü öğrencisi katıldı.