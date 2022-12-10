DAÜ psikoloji öğrencileri kulübü “Kampüste Bir İyilik Yap” çağrısına katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Psikoloji Öğrencileri Kulübü, Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin “Kampüste Bir İyilik Yap” çağrısına katılarak 5 Aralık Uluslararası Gönüllülük Günü kapsamında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Psikoloji Öğrencileri Kulübü’nden gönüllü öğrenciler, Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği’nin de destekleriyle kampüste bulunan köpeklere mama dağıtıp çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe Psikoloji Öğrencileri Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Pelin Karakuş Akalın, Mağusa Ravelin Lions Kulübü Dernek Başkanı Esin Oza, dernek üyeleri ile Hayvanlara Yardım Kulübü üyeleri de katılarak kampüste iyilik yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

DAÜ Öğrenci Kulüpleri içinde 400’ün üzerinde üyesiyle en fazla ilgi çeken kulüpler arasında yer alan Psikoloji Öğrencileri Kulübü yıl boyunca çeşitli akademik ve sosyal etkinliklerde rol alma imkanı sağlamaya devam edecek.