DAÜ-PDRAM’dan psikolojik destek konulu seminerler

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından “Psikolojik Desteğe İhtiyaç Duyan Bireyleri Tanıma ve Doğru Yönlendirme” konulu iki ayrı seminer düzenlendi. Seminerlerde alanlarında uzman psikologlar Uzm. Psk. Yaprak Parlan, Uzm. Psk. Gökçe İnce ve Dr. Çise Haşimoğulları bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirdiler.

İlki DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne yönelik düzenlenen etkinliğin ikincisi ise DAÜ Öğrenci Kulüpleri’ne yönelik gerçekleştirildi. Her iki seminerde de öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireyleri tanıyabilmeleri ve bu bireyleri doğru şekilde yönlendirebilmeleri amacıyla önemli bilgiler aktarıldı.

DAÜ-PDRAM tarafından yapılan açıklamada, etkinliklere gösterilen yoğun ilgi için öğrencilere teşekkür edilirken, daha destekleyici ve kapsayıcı bir kampüs ortamı oluşturmak amacıyla bu tür bilinçlendirici faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtildi.