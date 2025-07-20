Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ‑PDRAM) “sanat terapisi” atölyesi düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, atölye DAÜ-PDRAM Güney Kampüs Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Güler Ataş Buldu ve DAÜ-PDRAM Güney Kampüs Öğretim Elemanı Uzman Psikolog Özlem Erginsoylu liderliğinde yürütüldü.

Açıklamada, merkez tarafından sunulan bu tür grup çalışmalarının öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemek, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek ve stresle başa çıkma mekanizmalarını güçlendirmek için tasarlandığı vurgulandı.