DAÜ Özel Eğitim Kulübü öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ ve Öğr. Gör. Dr. Gülcan Dürüst Sakallı tarafından DAÜ Özel Eğitim Kulübü öğrencilerine, “Erişkin ve Çocuklara Yönelik Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım Eğitimi” verildi.

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülen eğitimin teorik kısmında, Yetişkin-Çocuk-Bebeklere yönelik Temel Yaşam Desteği, Hava Yolu Tıkanıklıkları, Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlk Yardım Uygulamaları, Epilepsi nöbeti geçiren bireylere yönelik ilk yardım konuları anlatıldı. Teorik bilginin ardından, katılımcılara anlatılan konuların maketler üzerinde birebir uygulaması yapıldı.

Katılımcıların aktif olarak rol aldığı eğitim, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.