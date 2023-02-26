DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara Isocarp'ın Bilim Kurulu’nda görev alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği ISOCARP'ın yeni Bilim Kurulu'nda görev yapmak üzere seçildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Hoşkara, 2023-2025 dönemini kapsayan zamanda ISOCARP Bilim Kurulu'nda görev alacak.

Açıklamada, ISOCARP Bilim Kurulu’nun, profesyonel ve akademik bütünlük ve yeterlilik ile önemli teknik planlama konularında Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak üzere atandığı kaydedildi.

Bilim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları arasında toplumun planlama, düşünme ve uygulamada ön planda kalmasına yardımcı olmak, kurul ve sekreterliğin ISOCARP'ın sürdürülebilir kentleşme ve bölgesel kalkınmaya yönelik proaktif ve ilerici gündemini şekillendirmeye devam etmesine yardımcı olacak somut görüşler sağlamak, derneğin, şehirler ve bölgelerle ilgili kritik konularda uluslararası tartışmalara kamuoyu katkıları yapmasını sağlayan kanıta dayalı analizler sağlamak ve derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve hedeflerini desteklemek yer alıyor.