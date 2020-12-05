DAÜ öğrencisine altın madalya

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sina Vahedi, Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT) bu yıl pandemiden dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği 33. Yıllık Konferansı ve Yarışmaları’nda altın madalya kazandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, lisans eğitimini de DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda tamamlayan ve şu anda yüksek lisansını yine DAÜ Turizm Fakültesi’nde sürdüren Vahedi, takım arkadaşıyla birlikte “Hospitality Management” dalında şampiyonluğu elde etti.

Otel işletmeciliğinin simülasyon programı aracılığı ile tatbik edildiği yarışmada, Avrupa’daki turizm ve otelcilik okullarından temsilcilere karşı yarışan Sina Vahedi, yazılı sınav, simülasyon uygulaması ve sunum kategorilerinden en yüksek puanları alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, öğrencilerinin altın madalya kazanarak kendilerini gururlandırdığını kaydetti, katkı koyan tüm hocaları kutladı.