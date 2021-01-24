DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Jalil Haghanipour tasarladığı iki poster ile sergilenecek 200 eser arasına girme başarısı gösterdi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Atölye Çalışması I” yüksek lisans dersi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan posterler “Fake News” (Sahte Haber) temalı poster yarışmasında yer aldı. Merkezi Paris’te bulunan, bağımsız ve kar amacı bulunmayan bir sanat kurumu olan Poster for Tomorrow tarafından düzenlenen söz konusu yarışmada toplam 6078 eser yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Jalil Haghanipour, tasarladığı iki poster ile sergilenecek 200 eser arasında yer alıp önemli bir başarı elde etti.

Jalil Haghanipour “Farklı ülkelerden gönderilen 6078 posterin yer aldığı yarışmada hazırladığım posterin sergilenecek olan posterler arasına seçilmesinden dolayı büyük bir onur duydum. DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün altyapı olanakları ve eğitim kadrosu sayesinde özgüveni yüksek bireyler olarak mezun olacağız. Prof. Dr. Çavuşoğlu’na ve Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan’a yarışmaya katılmamda göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada uluslararası yarışmaların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, elde edilen başarının gurur verici olduğunu aktardı. Başarının asla tesadüf olmadığının altını çizen Prof. Dr. Çavuşoğlu, uluslararası platformlarda elde edilen başarıların verilen eğitimin kalitesini ortaya koyduğunu vurguladı.



Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, uluslararası yarışmaların öğrencilerin yeteneklerini test etmeleri ve dünya standartlarında nerede olduklarını görmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, “Dünyanın farklı yerlerinden yoğun katılım ile gerçekleştirilen yarışmada öğrencimizin elde ettiği başarıdan dolayı gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Poster for Tomorrow” yarışması tasarım topluluğunun hem içinde hem de dışında olan kişileri teşvik ederek, herkesi etkileyip tartışmaya neden olan konularda poster yapmaya özendirmeyi amaçlıyor. “Poster for Tomorrow” yarışması ile 10 yılı aşkın bir süredir 150’den fazla ülkeden 40 bin poster ile 5 kıtada 1000’den fazla sergiye ev sahipliği yapıldı.