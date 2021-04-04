DAÜ öğrencisi Türktan'ın sevindiren başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Kenan Münür Türktan, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Atölye Çalışması I” yüksek lisans dersi kapsamında gerçekleştirdiği çalışma ile katıldığı Wonders 2020 Uluslararası Poster Yarışması’nda 32 ülkeden 1,815 başvuru arasından 44 finalist arasına girme başarısını gösterdi. Türktan’ın eseri, yarışmanın organizasyonunu gerçekleştiren Kanada merkezli Borderless Graphic Designers Group’un çevrim içi galerisinde sergilenme hakkı kazandı.

Söz konusu yarışma, “2020 Noelinde Korona Pandemisinin Etkileri”, “Mucizeler 2020” ve “Yaşam Tarzlarımızın Geleceği” başlıklı üç ana konu üzerinden gerçekleştirildi. Uluslararası yarışmanın jüri üyeleri ise Alexander Faldin (Rusya), Markus Weisbeck (Almanya), Elizabeth Resnick (ABD), Kye Soo Myung (Güney Kore), Olga Severina (ABD), Rujiyanto (Endonezya), Chepe Jose Luis (Meksika), Anna Klos (Polonya), Eric Boelts (ABD) ve Chang Fang Pang’dan (Tayvan) oluştu.

Daha önce de büyük uluslararası tasarım yarışmalarında tasarladığı posterlerle adından söz ettiren DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Kenan Münür Türktan, bu başarısıyla da bir kez daha fark yarattı.