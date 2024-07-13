DAÜ öğrencileri çocukları sevindirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’nde yatarak tedavi gören çocukların iyi ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için kitaplık ve oyuncak dolabı hazırladılar.

Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu-İlkokulu Okul Aile Birliği ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Kulübü katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri hem hasta çocukları ziyaret edip geçmiş olsun dedi hem de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Proje kapsamında hazırlanan kitaplık içerisine hem İngilizce hem de Türkçe okuma kitapları ile çocukların hem verimli zaman geçirmelerine hem de bilişsel gelişimlerine yardımcı olacak olan puzzle tarzı eğitici oyunlar yerleştirildi.

Söz konusu etkinliğe öğrencilerin yanı sıra DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Proje Koordinatörü ve Toplumsal Duyarlılık Merkez Başkanı Nazenin Ruso Kandemir ile Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu-İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve DAÜ TDM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman katıldı.

Etkinlik sonunda öğrenciler ve ekip ‘Umarız ki bu kitaplar ve oyuncaklar, buradaki çocukların yüzünü güldürür ve sağlıklı günlere kavuşana kadar onlara biraz olsun moral olur. Tüm çocuklara acil şifalar dileriz.’ ifadelerini kullandı.