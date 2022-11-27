DAÜ öğrencileri çocuk haklarına dikkat çekti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü altında faaliyet gösteren Genesis Ajans ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Özel Eğitim Kulübü iş birliğinde çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ile Gazimağusa’daki çocuklara, üzerlerinde çocuk hakları sözleşmesi maddelerinin yazılı olduğu balonlar dağıtılarak, çocuk hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hastanedeki çocuklar unutulmadı

Hem aileleri, hem de çocukları eğlendirerek çocuk hakları konusunda bilgilendirme amacı ile yapılan etkinlikte, Gazimağusa’da bulunan Tıp Merkezi Hastanesi de ziyaret edilerek, oradaki çocuklara da bilgilendirme yapıldı. Çocuklar ve aileleri ile geçirilen güzel vakit sonrasında, çocuklara yüz boyama yapılarak etkinlik sonlandırıldı.