DAÜ öğrencileri AISEC ulusal kongresine katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi, AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC Türkiye’nin Ulusal Kongresi’ne katıldı. Kongre AIESEC İstanbul Şubesi ve AIESEC Türkiye Genel Merkezi’nin organizasyonu ile Antalya’da düzenlendi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Covid-19 pandemisinin dünya çapındaki etkileri sebebiyle iki yıldır fiziksel olarak düzenlenemeyen kongre, 19 AIESEC Türkiye şubesi ve 700’ü aşkın katılımcı AIESEC Türkiye gençliğinin hem kendilerini geliştirmek hem de yaşadıkları ülkeye bir katkıda bulunmak için bir araya geldi.

Kongrede gençlerin yaşadıkları şehirleri, bölgeleri yürütülen projelerle ve yurt dışından gelen gönüllülerle daha güzel ve yaşanabilir yerler haline getirmek ve barış ortamını oluşturup kişisel potansiyelinin zirvesine ulaşmasını sağlamak amacıyla birçok eğitim verildi. Kongre kapsamında AIESEC Türkiye partnerlerinin yaptığı sunumlar ile gençlere tavsiyelerde bulunuldu ve gruplar halinde belli konular üzerine konuşmalar gerçekleştirilerek tecrübe paylaşımları yapıldı.

Üç gün süren etkinliğe ülkemizi temsilen 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve DAÜ’nün büyük desteği ile kurulan AIESEC Doğu Akdeniz katıldı. AIESEC Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönemi Başkanı Muzaffer Alper Gürsoy ve takımı, her fırsatta gençlerin çabalarını, hayallerini ve başarı yolundaki amaçlarını destekleyen DAÜ’nün 30 yıldır AIESEC gibi bir uluslararası organizasyona kollarını açarak sürdürülebilir bir dünyaya, kültürler arası iş birliğine ve gençliğe olan inancını defalarca gösterdiğini vurgulayarak bu destek için teşekkür etti.

AIESEC Doğu Akdeniz'in, konferans boyunca her oturuma katılarak, atölye çalışmalarının tümünü tamamladığı, yeni bilgiler ile daha büyük işler yapmak için gerekli bütün motivasyon ve fikirlere sahip olduğu, bundan sonra olabildiğince fazla sayıda gençlere yurt dışından sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli firmalarda staj imkanları bulmak ve yurt içinde oluşturduğu sosyal sorumluluk projelerine ve staj imkanlarına yurt dışından gençleri getirerek Kuzey Kıbrıs’ın iş gücüne destek çıkmak ve ülkeyi yurt dışına tanıtmak istediği bildirildi.