DAÜ Müzik Öğretmenliği Lisans Programı yeniden yetenek sınavı düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, 2021 – 22 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıtlarında yaşanan yoğunluktan dolayı 9-10 Eylül tarihlerinde yeniden yetenek sınavı düzenliyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilere yönelik, MS Teams üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek sınava girebilmek için TC uyruklu öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması gerekiyor.

Yetenek sınavında adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklal Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek.

Başvuru için irtibat bilgileri

Sınav başvurularının KKTC vatandaşları için 0392 630 1982/1420 numaralı telefonlardan ya da cemil.tugcan@emu.edu.tr e-mail adresinden, Türkiye vatandaşı öğrenciler için ise DAÜ Türkiye Tanıtım Bürolarını arayarak, e-posta aracılığıyla ya da yüz yüze yapılabileceği belirtildi.

Detaylı bilgi için kullanılabilecek adresler ise şöyle:

“DAÜ Türkiye Tanıtım Büroları: https://tinyurl.com/382wdttj

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı: 0392 630 19 82 numaralı telefon veya http://fedu.emu.edu.tr”