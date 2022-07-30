DAÜ mühendislik fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Eğitim kalitesi dünyanın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan ABET tarafından tescil edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor.

Eğitim hayatına 1979 yılında başlayan DAÜ Mühendislik Fakültesi, dünya çapında tam donanımlı mühendisler yetiştiriyor. Fakülte; bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerini barındırıyor.

Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Makine, Yazılım, Mekatronik ve İnşaat Mühendisliği programlarının tümü ABET akreditasyonuna sahip programlar olarak ön plana çıkarken, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları ACM, ASEE, EDC, EEDC, ASME, EAEEIE, EESTEC, ESTIEM, IIE, ACI, ASCE, ICE, ISCP, IAHR, ISSMGE ve FEANI gibi uluslararası prestije sahip organizasyonlar ve birliklere üye konumunda bulunuyor. Mühendislik Fakültesi Bölümleri, çift ana dal programları, birçok ABD, Avrupa Birliği ve Kanada üniversitesiyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, dünya çapında üniversitelerarası öğrenci organizasyonlarında ve birliklerinde aktif rol alma gibi katma değerli hizmetler de sunuyor.

“Geleceğe Hazırlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, fakültede pek çok katma değerli hizmetler sunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özkaramanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezunlarımız, programlarımızın hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam etmekte veya meslek hayatlarına girişimci mühendisler olarak atılmaktadırlar. Üniversitemiz, yükseköğrenim kurumu olmanın gereği olarak, eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Sizleri de, aramıza katılarak geniş bir kampüs içerisinde, kaliteli eğitim ve ileri düzeyde araştırmalarla, 98 değişik ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluşan kültür mozaiğinde, profesyonel mühendislik becerileri kazandıran ve önemli fırsatlar sunan eğitim ve öğretimin parçası olmaya davet ediyoruz.”