DAÜ mezunu Halil Şahkın O Ses Türkiye’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik ön lisans programı mezunlarından Halil Şahkın, Türkiye’nin sevilen ses yarışması “O Ses Türkiye”de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada üçlü düello aşamasına kadar yükselen Şahkın, Hadise’nin takımında yer aldı.

2000 yılında DAÜ’den mezun olan Halil Şahkın, 25 yılı aşkın süredir şarkı söyleyerek sahnelerde yer alıyor. Sanatçı kimliğinin yanı sıra, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda görev yapan Şahkın, halen aktif olarak beş yıldızlı otellerde solistlik kariyerini sürdürüyor.

Halil Şahkın, DAÜ’nün bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, öğrencilerine yaşam boyu sürecek değerler kazandıran bir üniversite olduğunu ifade ederek, DAÜ’de geçirdiği yılların, ona yalnızca mesleki bilgi değil; aynı zamanda özgüven, vizyon, çok yönlülük ve kültürel farkındalık kazandırdığını belirtti. Kendisini bugün hem kamu hizmetinde hem de sahne performanslarında başarıyla temsil etmesini, DAÜ’nün sunduğu kaliteli eğitim ortamına ve güçlü sosyal yapısına borçlu olduğunu vurguladı.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Mezunumuz Halil Şahkın’ın gösterdiği başarıdan dolayı mutluyuz. Kendisine sanat yolculuğunda sonsuz başarılar diliyoruz. Üniversitemiz mezunlarının her alandaki başarısı, DAÜ ailesi olarak en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.