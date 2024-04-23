DAÜ, Meslek Liseleri Bilgi ve Beceri Yarışmaları’na ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Söz konusu yarışma 24 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 09:00’da DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda başlayacak.

DAÜ Turizm Fakültesi ile BTYO’da gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrenciler yerel mutfak, kokteyl, barista, servis, genel turizm, sepet, bilişim (yazılım ve donanım), inşaat (el çizimi ve bilgisayar destekli çizim), harita, elektronik, elektrik (kumanda ve tesisat) ve bilgisayarlı muhasebe alanlarında yarışacak.

Toplam 12 meslek lisesinin katılacağı ve 200’ü aşkın meslek lisesi öğrencisinin yarışacağı yarışmalarda öğrenciler saat 09:00’dan itibaren DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Café ve BTYO’daki Elektrik Elektronik Laboratuvarı, Tesisat Laboratuvarı, Bilgisayarlı ve Elde Çizim Laboratuvarları, Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı ile Bilgisayar Stantlarında düzenlenecek yarışmalarda, performanslarını sergileyecekler. Yarışmalarda, KKTC’deki Üniversitelerden temsilciler ve sektörden alanında uzman juri üyeleri öğrencilerin performanslarını değerlendirecek. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri ileri bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreni ile takdim edilecek. Ayrıca DAÜ tarafından dereceye giren öğrencilere burs imkanları da sağlanacaktır.