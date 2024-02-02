DAÜ lisans ve ön lisans mezunları diploma aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, geçen çarşamba DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlendi.

Tören BRT 2 kanalından, DAÜ TV’den ve DAÜ’nün resmi sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlandı. Törende bini aşkın ön lisans ve lisans mezununa diplomaları takdim edildi. DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 72 bini aşmış oldu.

Mezunların senato üyeleri ve akademisyenler eşliğinde salona girişi ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birincisi Ezgi Kudret ile DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü birincisi Lore Lekgotla D. Bothate birer konuşma yaptılar. Mezunlar, konuşmalarının sonrasında geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün tarihi, ülkeye kattığı değerler, uluslararası yapısı, başarıları ve akreditasyonları hakkında bilgi verdi. DAÜ’nün dünyada hemen hemen hiçbir üniversitede bulunmayan uluslararası özel bir eğitim ortamına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ öğrencilerinin ayrıcalıklı olduğunu ve bu üniversitede eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan mezunların haklı gururunu paylaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, tüm mezunları, mezunların başarısında emekleri geçen aileleri ve DAÜ çalışanlarını tebrik etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, dünyanın dört bir yanından KKTC’ye ve DAÜ kampüsüne geldikleri andan itibaren DAÜ ailesinin bir parçası olan genç, dinamik ve iyi yetişmiş DAÜ mezunlarını diplomalarıyla kavuşturacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını kaydetti. Mezunların her zaman DAÜ’ye karşı aidiyet duygusu içerisinde olacaklarına inandıklarını belirten Dr. Özcenk, başta KKTC olmak üzere DAÜ’nün birer gönül elçisi olmaları halinde kendilerini son derece mutlu edeceklerini ifade etti. Dr. Özcenk, mezunların yeni yolculuklarında gösterecekleri başarıların DAÜ’nün gururu olacağını belirtti ve tüm mezunların yolunun açık olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Sonrasında ise 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi ön lisans ve lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin büyük bir coşku içerisinde havaya atılması ile son buldu.