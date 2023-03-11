DAÜ, Laboratuvar ve dersliklerinin kapısını okullara açtı

Deprem felaketinin ardından her konuda dayanışma içinde olduklarını ifade eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, önümüzdeki haftadan itibaren üniversitenin laboratuvar ve dersliklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullar tarafından kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Hocanın, “DAÜ, çocuklarımızın eğitim kayıplarının giderilmesi ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmelerinin sağlanabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir” dedi.

Açıklama şöyle:

“Yaşanan deprem felaketi sonrasında, özellikle şehrimizde hissettiğimiz derin acı hepimizi etkilemektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere, halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını sağlamak üzere başlatılan hukuki sürece, üniversitemiz akademik ve yönetsel personeli özellikle bilimsel ve teknik alanlarda tüm gücüyle katkıda bulunmaktadır.

Tüm paydaşlarımız ve halkımızın katkısı ile yeni dönem başlangıcında, depremden etkilenen ve üniversitemize gelen öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanırken, özellikle Gazimağusa'da bulunan okul binalarının değerlendirilmesi ve eğitime hazır hale getirilmesi süreçlerine ilk günden itibaren aktif destek verilmektedir. Derslik, laboratuvar ve tüm olanaklarımız Milli Eğitim Bakanlığı Koordinasyonunda öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi de Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile çocuklarımızın bu zorlu süreci en az kayıpla atlatabilmeleri için kullanılabilecektir. Önümüzdeki haftadan itibaren üniversitemiz laboratuvar ve derslikleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarımız tarafından kullanılmaya başlanacaktır. DAÜ, çocuklarımızın eğitim kayıplarının giderilmesi ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmelerinin sağlanabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir.”