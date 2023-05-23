DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri renkli görüntülere sahne oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve birçok ili etkileyen deprem felaketinde gerek Türkiye’de, gerekse ülkemizde yaşanan derin acıların yaralarını kültür, spor ve sanat etkinlikleri ile sarmayı hedefliyor. Bu bağlamda, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 17-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında organize edilen DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri; düzenlenen renkli etkinliklerle sona erdi.

Uluslararası Öğrenci Cemiyetleri’nden Uluslararası Gece

Kültür, spor ve sanat ile hep birlikte daha güçlü yarınlara ulaşmayı hedefleyen etkinlikler, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri tarafından, saat 17:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Gece ile devam etti. Gecede öğrenci birlikleri ve yabancı öğrenciler tarafından kültürlerini tanıtıcı rengarenk ve neşe dolu çeşitli performanslar gerçekleştirildi. Öğrenciler aynı zamanda kültürel yemekler ile ülkelerini tanıtacak yöresel ürünleri sergiledi.

Saat 18:00’de ise, DAÜ Aktivite Merkezi’nde Beşiktaş taraftar kulübü DAÜBJK, Beşiktaş’ın efsane amigosu Alen Markaryan ile söyleşi gerçekleştirdi.

19 Mayıs Yürüyüşü Düzenlendi

19 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Açık Basketbol Sahaları’nda düzenlenen Streetball Turnuvası ile devam etti. Saat 16:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda, Çim Voleybolu, Çim Tenisi ve Five A Side Turnuvaları’nda final müsabakaları gerçekleşti. Yine saat 16:00’da, DAÜ Aktivite Merkezi’nde, “Zehra Onbaşı Yılmaz ile Enstrümanını Yarat ve Çal” isimli atölye çalışması gerçekleştirildi. 16:30 – 20:00 saatleri arasında DAÜ Merkezi Derslikler Binası Dış Çevre Duvarları bölgesinde Mural Sanatı Atölye Çalışması yapıldı. Saat 17:00’de, festival alanında öğrenci kulüpleri tarafından renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Saat 19:19’da ise geleneksel 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, yoğun bir katılımla DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayıp Salamis Yolu sulu çemberde sona erdi.

“Paraya Hayır” Tiyatro Gösterisi Sahnelendi

20 Mayıs 2023 Cumartesi günü, saat 11:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Skill Gösterisi, 13:00’te Lady Crows – NEU Angels Flag Futbol maçı, 15:15’te EMU Crows – NEU Brothers Amerikan Fubolu maçı oynandı. Maçların ardından saat 18:00’de seyircilerle birlikte çeşitli oyunlar oynandı. Saat 14:00’te, DAÜ Aktivite Salonu’nda Fenerbahçe Taraftarlar Kulübü olan DAÜFEB tarafından Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı’nın söyleşisi gerçekleştirildi. Saat 16:30’da, Aktivite Merkezi’nde Sıla Tüfekçioğlu (Hayal Gezer) tarafından “Performatik Multimedya Atölyesi” konulu ve saat 17:00’de, Golf Sahası’nda “Oya Akın ile Drama ve Devinim” konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi. DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri etkinlikleri, saat 20:00’de, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelediği “Paraya Hayır” oyunu ile sona erdi. Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği, Osman Ateş’in yönettiği oyunda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.