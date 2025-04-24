DAÜ, “Kısa Film Tadında” isimli bir reels yarışması düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından, lise öğrencilerine yönelik olarak “Kısa Film Tadında” isimli bir Reels yarışması düzenleniyor. Genç yeteneklerin yaratıcı anlatım biçimleriyle kendilerini ifade etmelerine imkân tanıyan yarışma, gençlerin kısa sürede etkili hikâye anlatma becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları, Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan’ın yanı sıra “Neydi Olacağı” platformunun yaratıcılarından olan, aynı zamanda bu platformda kreatif direktörlük ve yönetmenlik görevlerini de yürüten Gülşen Erçin ve “Durumcuklar” sayfasının yaratıcısı, DAÜ İletişim Fakültesi mezunu Ahmet Yalçın yer alıyor.

Katılım koşulları ve değerlendirme kriterleri

Katılımcıların, konu sınırlandırması olmaksızın diledikleri bir konuda maksimum 90 saniyelik Reels videosu hazırlamaları yeterli olacak. Değerlendirmeler; içerik özgünlüğü, yaratıcılık, sinemasal anlatım gücü ve teknik yeterlilik gibi kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Genç yeteneklere para ödülü desteği

Yarışma kapsamında iki ana kategoride toplam dört ödül verilecek. Instagram’da en çok görüntülenen video 7.000 TL’lik ödüle layık görülecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda ise birinciye 7.000 TL, ikinciye 6.000 TL ve üçüncüye 4.000 TL para ödülü verilecek. Böylece hem sosyal medya etkileşimi hem de sanatsal yeterlilik göz önünde bulundurularak genç yetenekler desteklenecek.

Son teslim tarihi 4 Mayıs 2025

Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencileri, kısa video ya da Reels formatındaki çalışmalarını en geç 4 Mayıs 2025 tarihine kadar teslim edebilecekler. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, kazananlar 12 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya dair tüm detaylara ve başvuru bağlantısına kisafilmtadinda.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.