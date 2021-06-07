DAÜ, kalite testini geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 31 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimini başarıyla tamamladığı açıklandı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetlemenin kapanış toplantısı, geçen Perşembe çevrim içi olarak yapıldı.

Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy, TSE Baş Denetçisi Levent Çalışır, TSE Denetçisi Necati Karahan ile DAÜ İdari ve Teknik İşler Koordinatörü ve Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz ve Danışman Latif Sakar’ın yanı sıra, DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

“Sürekli iyileştirme süreçleri faydalıdır”

Toplantıda konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy, üniversite olarak sürekli iyileştirme süreçlerini faydalı bulduklarını belirterek, denetlemeler sonucunda daha da ileriye gideceklerini söyledi.

Üç gün boyunca yoğun denetlemeler gerçekleştiren TSE denetçilerine de teşekkür eden Doç. Dr. Şensoy, aynı zamanda tüm birimlerde çalışan kalite birim temsilcileri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasında emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Şensoy, COVID-19 önlemleri için DAÜ’nün ciddi bir mesai harcadığını dile getirdi.

“DAÜ’nün kalite vizyonu sözde değil, yürürlüktedir”

Toplantıda konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün tarihi ile ilgili özet bilgi paylaşarak, üniversitenin vizyonu doğrultusunda atılan adımların topluma örnek olma sorumluluğunda atıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Hocanın, hem akademik, hem yönetsel alanlarda DAÜ’nün kalite vizyonunun sözde değil, yürürlükte olduğunu söyledi.

DAÜ’nün ilk dış değerlendirme sürecini 1999 yılında, ABET akreditasyonu döneminde geçirdiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, bu değerlendirmeleri başarıyla tamamladıklarını ve DAÜ’de kalite sürecinin hiçbir zaman sonlanmayacağını vurguladı.

KKTC’nin yasa ile kurulan tek üniversitesi olma özelliğini taşıyan DAÜ’nün 80’e yakın programı bulunduğunu ve bu programların büyük bir bölümünün yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip olduğunu, kalite yönünden denetlemelerden geçtiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, bazı programların birden fazla kez kalite süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün kaliteye bütünsel yaklaştığını belirterek, öğrencilerin ve çalışanların da bunu özümsediğini ve benimsediğini gördüğünü, alınan önlemler kapsamında önümüzdeki dönemin yüz yüze yapılmasını umduğunu ifade etti.