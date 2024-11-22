DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) İstanbul’da düzenlediği 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde katılarak, DAÜ'yü temsil etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde yapılan zirvede, "Yapay Zekâ ve Kadın" teması çerçevesinde, teknolojinin kadınlar üzerindeki etkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki rolü tartışıldı.

Etkinlikte, kadınlar için daha adil ve güvenli bir gelecek yaratmada yapay zekanın nasıl kullanılabileceği, bütüncül bir yaklaşımla derinlemesine incelendi.

Zirve, kadınların güçlendirilmesine yönelik taleplerin ve önerilerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sona erdi.

Etkinlik sonunda, savunuculuk faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, kadınların gelecekteki teknolojik gelişmelerde daha eşit bir rol üstlenmesi için önemli adımlar atılması gerektiği bir kez daha dile getirildi.