DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Lefkoşa’da Türkçe yüksek lisans programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından 2012-2013 Akademik Yılı’ndan bu yana Lefkoşa’da Türkçe olarak yürütülen İşletme Yönetimi, Yönetim Ekonomisi, Bankacılık ve Finans, Finansal Ekonomi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanlarında tezli veya tezsiz Yüksek Lisans Programları, yeni dönemde öğrenci kabulüne devam ediyor.

Söz konusu programların yanında, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada Queens Üniversitesi ile iş birliği anlaşması çerçevesinde sunmakta olduğu Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Uzmanlık Sertifikası programı da, Lefkoşa’da verilmekte olan programlar kapsamında öğrencilere sunuluyor.

Kamu, özel sektör veya bankacılık alanlarında hem akademik, hem de sektörel bilgi donanımına sahip eğitim kadrosu tarafından yürütülen dersler söz konusu alanlarda kendini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sunuyor. Lefkoşa’daki dersler hafta içi 18:00 – 21:00 saatleri arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde verilecek.

Dünyanın "En iyileri" arasında

DAÜ, dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan Alan Sıralaması’nda, İşletme ve Ekonomi alanında listeye KKTC'den giren tek üniversite olurken, Kıbrıs adası genelinde ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri genelinde ise ikinci bantta yer alıyor. 13 Türkiye Cumhuriyeti üniversitesinin yer aldığı listede birinci sırayı 176-200 bandında yer alan Bilkent Üniversitesi ile Koç Üniversitesi paylaşırken, 201-250 bandında yer alan DAÜ ikinci sırada, 301-400 bandında yer alan Sabancı Üniversitesi ise üçüncü sırada bulunuyor. İşletme ve Ekonomi alanında dünyada en üst sıralarda yer alan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Lefkoşa’daki yüksek lisans programları için yeni öğrencilerini bekliyor.

Başvurular için;

Yüksek Lisans Programlarına başvurular http://emu.edu.tr/applyonline adresinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Programlara başvuru için; lisans derecesine ait diploma, resmi not belgesi (transkript) ve kimlik kartı/pasaport belgelerinin taranarak çevrim içi başvuru sistemine yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca, özgeçmiş (CV) ve niyet mektubunun (programa başvuru nedeni ve ilgi duyulan alanlar hakkında kısa bilgi) sunulması başvurunun daha detaylı incelenmesine yardımcı oluyor. Başvuru, programlar ve ücretler ile ilgili detaylı bilgi için http://grad.emu.edu.tr web adresi ziyaret edilebiliyor. Aynı zamanda programlar hakkında detaylı bilgiye http://fbe.emu.edu.tr/tr/lefkosa-programlari başlıklı web sitesinden veya DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin 630 12 81 numaralı telefonundan da ulaşılabiliyor.