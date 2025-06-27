DAÜ İngilizce Hukuk Lisans Programı onaylanarak öğrenci kabulüne başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, eğitim-öğretim programına İngilizce müfredatlı Hukuk Lisans Programı (LL.B.) dahil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, İngilizce Hukuk Lisan Programının Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylandığı ve fakülteye başvuru kabul edilmeye başlandığı belirtildi.

Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle kurulan akademik iş birliği çerçevesinde, söz konusu program öğrencilerinin, Bolonya Üniversitesi’nde bir ya da iki dönem eğitim alma, Avrupa’nın hukuk kütüphanelerinde araştırma yapma, Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak yürütülen yüksek lisans (LL.M.) programlarına yazılmada öncelikli olma ve burs olanakları yararlanma gibi fırsatları olacağı kaydedildi.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin uluslararası geçerliliğe sahip Bachelor of Laws (LL.B.) hukuk lisans derecesine hak kazanacağı da kaydedildi.

Program hakkında detaylı bilgi (0 392) 630 11 71, (0 392) 630 22 85 ve (0 392) 630 11 76 numaralı telefonlardan veya [email protected] e mail adresinden talep edilebilir.