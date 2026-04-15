DAÜ İletişim Fakültesi’nden gençlere dijital güvenlik uyarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Erişen, Mağusa’da faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nde 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik “Çevrim İçi Güvenlik” konulu seminer gerçekleştirdi.

Söz konusu seminerde; sahte haberler, bilinmeyen bağlantılara tıklamanın riskleri, zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri, kişisel verilerin gizliliği ve dijital dolandırıcılık gibi güncel ve önemli konular ele alındı. Öğrencilerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanan seminerde, güvenli internet kullanımı konusunda temel bilgiler paylaşıldı.

Dr. Erişen, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, beden algısı, popülerlik ve arkadaşlık ilişkilerinin dijital platformlar aracılığıyla nasıl şekillendiğine değindi. Söz konusu içeriklerin çoğunlukla tüketim odaklı olduğunu ifade eden Dr. Erişen, gençlerin bu içeriklere karşı bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Seminer kapsamında ayrıca çevrim içi istismar ve dijital zorbalık konularına da yer verildi. Öğrencilere bu tür durumlarla karşılaştıklarında izlemeleri gereken yollar aktarılırken, karşılaştıkları olumsuzluklarda yalnız olmadıkları ve destek alabilecekleri hatırlatıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi, gerçekleştirdiği bu tür bilinçlendirme faaliyetleri ile dijital çağda büyüyen gençlerin güvenli, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.