DAÜ İletişim Fakültesi ve MAKEMÜD kent müzesi için çalışacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Gazimağusa’ya yapılacak Kent Müzesi için birlikte çalışacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ İletişim Fakültesi ile Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) arasında, kültürel mirasın, belleğin korunmasına, arşivlenmesine ve kent müzesi konusunda ortak çalışma yürütebilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ile MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı imza koydu.

Törende konuşan MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, ana hedeflerinin kente bir müze kazandırmak olduğunu ifade ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verdi, DAÜ İletişim Fakültesi ile yapacakları iş birliğinin hem dernek, hem de kent için önemli olduğunu söyledi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ise projede yer alan ilk fakülte olduklarını ancak ilerleyen dönemde DAÜ’nün farklı birimleri ve fakülteleriyle sürece dahil olabileceğini belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ İletişim Fakültesi’nin toplumun kültürel anlamda belleğine değer katacak, geçmişi bugüne taşıyacak müzenin oluşturulmasına katkı sağlayacak olmasından gurur duyduklarını kaydetti.